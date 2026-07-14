США объявили о завершении пятичасовой волны ударов по Ирану

США завершили удары по Ирану, поразив военные объекты в шести городах, следует из заявления Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), опубликованного в соцсети Х.

«CENTCOM завершило последнюю волну ударов по Ирану в 22:15 по восточному времени 13 июля (6:15 по Баку 14 июля). В ходе пятичасовой миссии американские войска успешно нанесли удары по военным объектам на территории Ирана, включая Бушер, Чабахар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бендер-Аббас», — говорится в сообщении.

Удары высокоточными боеприпасами наносились по береговым оборонительным системам, ракетным установкам, объектам беспилотной авиации и морским средствам, чтобы ограничить возможности Ирана атаковать коммерческие суда в регионе, отметили представители американских военных.

По данным CENTCOM, сейчас на Ближнем Востоке находятся более 50 тыс. американских военнослужащих, которые сохраняют боевую готовность в регионе.

В ночь на 14 июля США начали наносить удары по Ирану третью ночь подряд, сообщило Центральное командование США. По данным CENTCOM, операция была направлена против иранской военной инфраструктуры с целью снизить возможности Тегерана атаковать суда в Ормузском проливе.

Согласно информации Минобороны ОАЭ, в ту же ночь иранские крылатые ракеты атаковали танкеры, принадлежащие Объединенным Арабским Эмиратам. Суда Mombasa и Bahia были поражены в территориальных водах Омана. В результате атаки на Mombasa погиб гражданин Индии, еще восемь человек, среди которых индийцы и украинцы, были ранены.

Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает иранское агентство Fars. По версии иранских военных, суда ОАЭ отключили навигацию, игнорировали предупреждения и были поражены за попытку пройти через запретную зону. В КСИР также заявили, что перед этим США пытались обеспечить проход танкеров через Ормузский пролив.

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня. Одними из пунктов соглашения стали немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах и разблокировка Ормузского пролива. Однако уже в конце июня стороны начали вновь обмениваться ударами. При этом удары, нанесенные 7 июля по Ирану, Трамп назвал «оборонительными», официально подтвердив возобновление боевых действий.

Источник: РБК