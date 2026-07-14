 США объявили о завершении пятичасовой волны ударов по Ирану | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

США объявили о завершении пятичасовой волны ударов по Ирану

First News Media09:14 - Сегодня
США объявили о завершении пятичасовой волны ударов по Ирану

США завершили удары по Ирану, поразив военные объекты в шести городах, следует из заявления Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), опубликованного в соцсети Х.

«CENTCOM завершило последнюю волну ударов по Ирану в 22:15 по восточному времени 13 июля (6:15 по Баку 14 июля). В ходе пятичасовой миссии американские войска успешно нанесли удары по военным объектам на территории Ирана, включая Бушер, Чабахар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бендер-Аббас», — говорится в сообщении.

Удары высокоточными боеприпасами наносились по береговым оборонительным системам, ракетным установкам, объектам беспилотной авиации и морским средствам, чтобы ограничить возможности Ирана атаковать коммерческие суда в регионе, отметили представители американских военных.

По данным CENTCOM, сейчас на Ближнем Востоке находятся более 50 тыс. американских военнослужащих, которые сохраняют боевую готовность в регионе.

В ночь на 14 июля США начали наносить удары по Ирану третью ночь подряд, сообщило Центральное командование США. По данным CENTCOM, операция была направлена против иранской военной инфраструктуры с целью снизить возможности Тегерана атаковать суда в Ормузском проливе.

Согласно информации Минобороны ОАЭ, в ту же ночь иранские крылатые ракеты атаковали танкеры, принадлежащие Объединенным Арабским Эмиратам. Суда Mombasa и Bahia были поражены в территориальных водах Омана. В результате атаки на Mombasa погиб гражданин Индии, еще восемь человек, среди которых индийцы и украинцы, были ранены.

Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает иранское агентство Fars. По версии иранских военных, суда ОАЭ отключили навигацию, игнорировали предупреждения и были поражены за попытку пройти через запретную зону. В КСИР также заявили, что перед этим США пытались обеспечить проход танкеров через Ормузский пролив.

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня. Одними из пунктов соглашения стали немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах и разблокировка Ормузского пролива. Однако уже в конце июня стороны начали вновь обмениваться ударами. При этом удары, нанесенные 7 июля по Ирану, Трамп назвал «оборонительными», официально подтвердив возобновление боевых действий.

Источник: РБК

Поделиться:
209

Актуально

Политика

The Floridian: Ильхам Алиев высоко оценил роль Дональда Трампа в достижении мира между ...

Политика

Хикмет Гаджиев: Медиа стали столпом национальной устойчивости

Политика

Big Energy: Президент Ильхам Алиев хочет «сделать Азербайджан снова великим»

Политика

Стартовал второй день IV Шушинского глобального медиафорума

В мире

США объявили о завершении пятичасовой волны ударов по Ирану

Премьер-министр Украины подала в отставку

​​​​​​​ТРСК осудила назначение Фитто спецпредставителем ЕС по Кипру, назвав его «провокационным шагом»

Парламент Венгрии принял поправку об отстранении от должности президента

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Владимир Зеленский объявил об обновлении Кабмина и отставке премьер-министра Свириденко

Иран атаковал беспилотниками американские комплексы HIMARS в Кувейте

Четвертый пакет рассекреченных данных: Пентагон обнародовал новые архивные материалы об НЛО

В Иране призвали США соблюдать меморандум или "поплатиться"

Последние новости

Будущее рынка недвижимости обсудят в Баку - до Международной Выставки Недвижимости AIREX остаются считанные дни! - ВИДЕО

Сегодня, 10:00

Хикмет Гаджиев: Медиа стали столпом национальной устойчивости

Сегодня, 09:55

Netflix готовит крупнейшее изменение платформы за последние годы 

Сегодня, 09:52

Азербайджанская нефть подорожала на $3,4

Сегодня, 09:45

Big Energy: Президент Ильхам Алиев хочет «сделать Азербайджан снова великим»

Сегодня, 09:35

Стартовал второй день IV Шушинского глобального медиафорума

Сегодня, 09:26

США объявили о завершении пятичасовой волны ударов по Ирану

Сегодня, 09:14

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта - ФОТО

Сегодня, 09:05

The Floridian: Ильхам Алиев высоко оценил роль Дональда Трампа в достижении мира между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 09:00

Сахиба Гафарова встретилась с руководителем межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан

Сегодня, 00:05

Премьер-министр Украины подала в отставку

Сегодня, 00:00

Lufthansa допустила провокацию против Азербайджана - ФОТО

13 / 07 / 2026, 23:50

Тело мужчины обнаружили в автомобиле в Баку

13 / 07 / 2026, 23:40

​​​​​​​ТРСК осудила назначение Фитто спецпредставителем ЕС по Кипру, назвав его «провокационным шагом»

13 / 07 / 2026, 23:20

Парламент Венгрии принял поправку об отстранении от должности президента

13 / 07 / 2026, 23:00

Выступление Президента Ильхама Алиева на IV глобальном медиафоруме находится в центре внимания мировой прессы

13 / 07 / 2026, 22:45

В рамках Шушинского глобального медиафорума представлена стратегия Центра совершенства медиа D-8

13 / 07 / 2026, 22:30

Qatar Airways бросили пассажирку с инсультом на острове. Семья подает в суд - ВИДЕО

13 / 07 / 2026, 22:15

Caspian International Hospital привлечен к ответственности за грубые нарушения

13 / 07 / 2026, 22:02

Президент Словакии прибыл в Азербайджан с официальным визитом

13 / 07 / 2026, 21:42
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00