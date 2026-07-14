В Кыргызстане запретили вывоз топлива

Послабления на ввоз топлива введены в Кыргызстане, в то же время власти установили запрет на его вывоз из республики.

Соответствующее постановление принял кабмин.

Так, установленные ранее требования, которые не позволяли ввозить на территорию страны некоторые виды нефти и нефтепродуктов, перестали действовать на период с 25 мая 2026 года по 1 апреля 2027 года включительно.

В то же время внесены изменения в ранее принятое постановление о временном запрете на вывоз из страны нефти и нефтепродуктов. Прежде нельзя было экспортировать последние «из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза», теперь же запрещен вывоз за пределы Кыргызстана, даже в страны ЕАЭС. Исключение — нафта, мазут и печное топливо, вывозимые по решению кабмина и помещаемые «под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, с обязательным последующим обратным ввозом на территорию Кыргызской Республики продуктов их переработки».

После обострения весной нынешнего года ситуации вокруг Ормузского пролива правительство Кыргызстана приняло решение о введении субсидирования поставщиков горюче-смазочных материалов, чтобы не допустить роста цен в республике на бензин и дизельное топливо. В настоящее время главным экспортером нефтепродуктов на киргизский рынок (около 90–95 %) является Россия. Запасов бензина АИ-92 в республике осталось примерно на 3–4 недели, власти республики сейчас ведут переговоры о поставках топлива с целью недопущения его дефицита также с Беларусью, Казахстаном и Китаем.

Источник: ТАСС