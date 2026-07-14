Кац о Газе: «Приятно видеть разрушения»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сделал скандальные заявления во время тура по Газе с командующими армией.

Кац заявил, что «приятно видеть разрушения» в Газе, и подтвердил, что 65% региона оккупированы.

Во время тура Кац дал интервью каналу 14. На вопрос «что он чувствует, глядя на разрушенный пейзаж Газы», он ответил: «(Видеть разрушения в Газе) Приятно, не так ли? Это результат преднамеренной политики, направленной на устранение угроз», подчеркнув, что израильская армия оккупирует регион и все дома разрушены.

Кац также признал намерение захватить земли на севере сектора Газа для создания постоянного еврейского присутствия. Он утверждал, что, как и ранее, они планируют захватить палестинские земли в регионе и создать три военных объекта «Нахаль», что важно с точки зрения безопасности.

Источник: haberler.com