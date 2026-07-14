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Рада поддержала уход Свириденко с поста премьера

First News Media17:09 - Сегодня
Рада поддержала уход Свириденко с поста премьера

Украинский парламент поддержал отставку Юлии Свириденко с поста премьера страны.

На заседании парламента отставку Свириденко поддержали 258 депутатов.

Согласно украинскому законодательству, увольнение премьера влечет отставку всего кабмина. Назначение нового главы правительства и министров состоится в четверг, сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Владимир Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку с должности. Железняк заявил, что премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий.

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