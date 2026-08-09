На знаменитом празднике Castell de l'Olla в Испании пострадали десятки зрителей

На ежегодном фестивале фейерверков Castell de l'Olla в Испании 27 человек получили травмы из-за неисправности пиротехники.

Отмечается, что фестиваль Castell de l'Olla, проходящий на протяжении 40 лет в городе Альтеа в провинции Аликанте, собрал порядка 100 тыс. человек. Фейерверки запускают с плавучих платформ в море.

По данным радиостанции, 14 из общего числа пострадавших были доставлены в больницу IMED, 11 из них впоследствии переведены в ожоговое отделение Университетской больницы общего профиля Аликанте.

Источник: Report