Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана

Президент США Дональд Трамп заявил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху о необходимости вывести войска из Сирии и Ливии, пишет Axios со ссылкой на источники.

«Они не хотят вас там видеть. Вам следует передислоцироваться», — пересказал собеседник издания слова Трампа.

Нетаньяху, в свою очередь, поднял вопрос о необходимости создания зон безопасности вдоль границ Израиля, заявили в его канцелярии, передает Axios.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) занимает территории на юге Ливана и юге Сирии. В правительстве Израиля объясняют, что присутствие войск позволит предотвратить любое возможное нападение.

Axios отмечает, что до парламентских выборов в Израиле осталось три месяца и Нетаньяху вряд ли предпримет какие-либо существенные шаги по этому вопросу.