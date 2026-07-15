Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4,7 тысячи человек

Количество погибших в результате мощного землетрясения в Венесуэле достигло 4 734 человек.

Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.

Согласно правительственной сводке, которую приводит политик, различные травмы получили 16 740 человек, еще 17 907 жителей остались без жилья. Стихия полностью разрушила 190 зданий, еще 856 строений получили серьезные повреждения. В ходе поисково-спасательных работ удалось спасти 6 462 человека.

Медицинскую помощь получили 33 652 пострадавших. Кроме того, власти оказали поддержку 128 324 семьям, а 20 903 человека разместили в 107 временных пунктах проживания. Также пострадавшим передали более 10 тысяч тонн продовольствия.