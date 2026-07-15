Власти Армении намерены упразднить должность губернатора

Власти Армении намерены распустить областные администрации и упразднить должность губернатора, пишет газета «Жоховурд».

По данным издания, уже обсуждается новая модель управления: вместо раздутой областной администрации будет действовать оптимизированный офис представителя правительства с ограниченными функциями.

В исполнительной власти все чаще идут разговоры о том, что областные администрации больше не выполняют тех функций, которые оправдали бы содержание этих структур с большим штатом сотрудников, говорится в публикации.

Газета напоминает, что за последние годы у областных администраций отобрали ряд функций, связанных со здравоохранением, образованием, социальными вопросами.

У губернаторов, по данным издания, есть опасения, что они лишь временно занимают свои посты.