Мост над бурлящей водой: почему ключ от транзита Восток-Запад сегодня находится в Баку

Брюссель готов тратить миллиарды, чтобы направить азиатский транзит в обход санкционной России и охваченного военным кризисом Ирана.

Однако, пока европейские чиновники строят амбициозные планы, большая часть грузов все равно идет по традиционному северному маршруту. Сможет ли Транскаспийский маршрут, известный как Средний коридор, совершить исторический прорыв, и почему именно Азербайджан сегодня оказывается в центре этой транспортной геополитики – говорится в статье издания Emerging Europe.

Как отмечается в материале, в конце июня в Брюсселе произошли знаковые события, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел серию встреч с европейским руководством по случаю запуска Координационной платформы по транспортной связности ЕС. Представители Еврокомиссии не скупились на многообещающие заявления. Новый еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела назвал Средний коридор жизненно важным мостом между Европой и Азией, а его коллеги признали, что стабильность европейских поставок и конкурентоспособность союза теперь напрямую зависят от надежности этого пути. Брюссель сразу же подкрепил свои декларации готовностью выделить до 2 млрд евро через банки развития. В тот же день Банк развития Казахстана договорился о финансировании почти на $1 млрд с пулом крупных западных банков под гарантии агентства MIGA. Астана активно наращивает свое участие, заявляя об инвестициях в размере $35 млрд за последние 15 лет, что уже позволило увеличить грузооборот по коридору до 4 млн тонн с перспективой выхода на 10 млн.

Каспийский узел: Баку и Анкара как альтернатива Красному морю

Геополитическое обострение на Ближнем Востоке заставило мировых логистов срочно искать новые пути. Военные удары по Ирану и кризис в Красном море практически парализовали Персидский залив для крупных морских перевозчиков, превратив сухопутный путь через Каспий в безальтернативную безопасную гавань. Турция и Азербайджан действуют в этой ситуации на опережение. Турецкое министерство транспорта активно продвигает свою страну как главный западный терминал коридора, из-за чего Баку и Астану захлестнул небывалый поток запросов от глобальных отправителей, говорится в статье.

Рост нагрузки требует немедленного расширения инфраструктуры, и здесь ключевую роль играет промышленный потенциал Азербайджана. Казахстанский оператор KTZ Express уже заказал новые крупнотоннажные контейнеровозы для Каспия, при этом часть заказа передана Бакинскому судостроительному заводу. Параллельно с этим государственная компания «Китайские железные дороги» вошла в капитал совместного консорциума железных дорог Азербайджана, Казахстана и Грузии, что гарантирует приток китайских инвестиций и грузов напрямую в региональную логистическую систему.

Узкие места на пути в Европу

Тем не менее, говорится в материале, западные аналитики предупреждают, что Средний коридор может столкнуться с серьезными препятствиями, главным из которых остается Грузия как единственный выход маршрута к Черному морю и европейским рынкам. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, составляющая основу сухопутного транзита, уже сегодня работает на пределе своих возможностей, а резкие скачки трафика периодически приводят к скоплению поездов на границе. Ситуацию усложняет и то, что Тбилиси продолжает затягивать реализацию проекта глубоководного порта в Анаклии, сдерживая потенциал морских перевозок.

Как Азербайджан развязывает транспортные узлы

Баку не намерен оставаться заложником инфраструктурных ограничений соседей, подчеркивает автор. Руководство «Азербайджанских железных дорог» ведет активную работу по привлечению клиентов и оптимизации процессов на международных площадках. Главная задача азербайджанских логистов сегодня заключается в том, чтобы сделать восточное направление доставки таким же эффективным и предсказуемым, как и западное, решив проблему полупустых контейнеров, возвращающихся из Европы. Для этого Азербайджан совместно с партнерами оперативно расширяет парк подвижного состава и наращивает каспийский флот.

Момент истины

Пока Средний коридор переживает трудности роста. Стоимость доставки контейнера здесь все еще заметно выше, чем на северном пути через Россию, а сроки транспортировки из-за очередей на границах могут затягиваться до двух месяцев. Северный маршрут продолжает стабильно работать, показывая рост транзита, однако его безопасность в условиях продолжающегося конфликта остается под вопросом. Для Азербайджана и его партнеров наступил решающий момент, когда уникальный шанс перехватить глобальные торговые потоки требует от всех участников маршрута предельной слаженности и быстрой модернизации инфраструктуры, резюмируется в материале.