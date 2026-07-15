В Варшаве мужчина с газовым пистолетом потребовал встречи с президентом

У президентского дворца в Варшаве полиция задержала человека с газовым пистолетом, требовавшего встречи с президентом Каролем Навроцким.

Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По этим данным, неизвестный подошел к сотрудникам президентской охраны, сказал им, что является сторонником Навроцкого, и потребовал встречи с главой государства. Поскольку охранники заметили у него за поясом оружие, была вызвана полиция, которая провела задержание с использованием силы, так как желающий увидеть президента добровольно отдать оружие не захотел. Конфискованный пистолет оказался газовым. Причина, по которой 47-летний житель города Остроленка требовал встречи с президентом, пока неизвестна.

Начато расследование обстоятельств инцидента. Сообщается, что Кароля Навроцкого в это время в президентском дворце не было.

Источник: ТАСС