США завершили серию ударов по Ирану - ОБНОВЛЕНО

Вооруженные силы США завершили очередную серию ударов по военным объектам в Иране.

Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM)

"В ходе 90-минутной серии CENTCOM нанес удары высокоточными снарядами по системам береговой охраны, а также по местам хранения и пусковым установкам крылатых ракет на острове Большой Томб. Они еще больше ослабили способность Ирана наносить удары по торговым судам в Ормузском проливе", - говорится в сообщении CENTCOM в X.

14:42

Американские военнослужащие приступили к нанесению очередных ударов по территории исламской республики Иран.

Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Сегодня в 06:00 по восточному времени силы Центрального командования США начали наносить серию ударов по Ирану. Они призваны еще больше ослабить военный потенциал иранских сил, которые использовались для нападения на торговые суда в Ормузском проливе", - говорится в сообщении CENTCOM в социальной сети X.