США атаковали иранский остров Хенгам

США нанесли удар по острову Хенгам, расположенному на юге Ирана, сообщает иранское агентство Mehr.

По имеющимся данным, американские снаряды были направлены по объекту на острове, расположенном недалеко от Ормузского пролива.

Информация о возможных погибших, пострадавших или разрушениях пока не поступала.

Отмечается, что в последние дни напряжённость между Вашингтоном и Тегераном сохраняется на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива. Несмотря на соглашение, достигнутое при посредничестве Пакистана, стороны продолжают обмениваться ударами.