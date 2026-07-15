 США атаковали иранский остров Хенгам | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

США атаковали иранский остров Хенгам

First News Media22:00 - Сегодня
США атаковали иранский остров Хенгам

США нанесли удар по острову Хенгам, расположенному на юге Ирана, сообщает иранское агентство Mehr.

По имеющимся данным, американские снаряды были направлены по объекту на острове, расположенном недалеко от Ормузского пролива.

Информация о возможных погибших, пострадавших или разрушениях пока не поступала.

Отмечается, что в последние дни напряжённость между Вашингтоном и Тегераном сохраняется на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива. Несмотря на соглашение, достигнутое при посредничестве Пакистана, стороны продолжают обмениваться ударами.

Поделиться:
346

Актуально

Политика

Черное море остается зоной повышенного риска: МИД обратился к гражданам ...

Общество

Между Каиром и Баку могут быть запущены регулярные прямые авиарейсы

Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Пакистан имеют большой потенциал для расширения ...

Политика

Утвержден нацплан деятельности по борьбе с торговлей людьми на 2026–2030 годы

В мире

Багаи: Иран в настоящее время не планирует вести переговоры с США

США атаковали иранский остров Хенгам

В Тегеране на главной площади появилась фреска с Трампом в гробу - ФОТО

Трамп допустил завершение конфликта в Украине до 2029 года

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Владимир Зеленский объявил об обновлении Кабмина и отставке премьер-министра Свириденко

Германия оплатит закупку 50 тысяч украинских БПЛА Shrike для ВСУ

«Back to the USSR»: Гражданам России для выезда из страны придется получать визу

В Баку произошел взрыв, есть раненые - ВИДЕО

Последние новости

Азербайджанцы, спасенные с корабля после удара дрона у берегов Одессы, выехали на родину

Сегодня, 23:32

Массовое отравление в Самухе: причиной стала приготовленная для поминок халва - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 23:20

Петиция о недопуске Аргентины на ЧМ-2026 получила свыше 10 миллионов подписей

Сегодня, 23:00

Между Каиром и Баку могут быть запущены регулярные прямые авиарейсы

Сегодня, 22:40

Багаи: Иран в настоящее время не планирует вести переговоры с США

Сегодня, 22:20

США атаковали иранский остров Хенгам

Сегодня, 22:00

В Агдаме, Джебраиле и Лачине собираются открыть центры ASAN xidmət

Сегодня, 21:42

Ульви Мехдиев: Действующих центров ASAN достаточно для обслуживания населения

Сегодня, 21:20

Спасатели ищут 22-летнего юношу, который утонул в море в Мардакяне

Сегодня, 21:00

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 109 медалей за полгода

Сегодня, 20:41

Хирурга Stimul Hospital приговорили к 3 годам за смерть пациента после операции по уменьшению желудка

Сегодня, 20:20

Петер Пеллегрини посетил Милли Меджлис - ФОТО

Сегодня, 20:03

В Тегеране на главной площади появилась фреска с Трампом в гробу - ФОТО

Сегодня, 19:30

В Ханкенди рабочий погиб при попытке распилить найденный боеприпас

Сегодня, 19:15

Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Пакистан имеют большой потенциал для расширения торговли

Сегодня, 19:00

Министр культуры ознакомился с ходом археологических исследований в Ярдымлы - ФОТО

Сегодня, 18:45

Завершился визит Пеллегрини в Азербайджан

Сегодня, 18:30

Президент Словакии посетил центр отдыха Sea Breeze - ФОТО

Сегодня, 18:15

Между Азербайджаном и Грецией расширяются связи в сфере туризма

Сегодня, 17:53

В эти дни в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

Сегодня, 17:25
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00