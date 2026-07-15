Багаи: Иран в настоящее время не планирует вести переговоры с США

Иран в настоящее время не планирует вести переговоры с США и сосредоточен на вопросах обороны.

Как сообщает агентство Tasnim, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

«В настоящее время у нас нет никаких планов относительно переговоров, и мы сосредоточены на обороне», — заявил Багаи.

Представитель МИД добавил, что меморандум, подписанный между Ираном и США, представляет собой комплекс взаимных обязательств.

По его словам, если другая сторона нарушит положения документа, Тегеран также не будет выполнять взятые на себя обязательства и в дальнейшем продолжит придерживаться этого принципа.