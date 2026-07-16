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Аргентина обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира-2026

First News Media01:10 - Сегодня
Аргентина обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира-2026

Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира 2026 года, одержав драматичную победу над Англией со счётом 2:1.

Англичане вышли вперёд на 55-й минуте благодаря точному удару Энтони Гордона. На 85-й минуте Энцо Фернандес восстановил равновесие, а уже во второй компенсированной ко второму тайму минуте победный гол забил Лаутаро Мартинес.

Таким образом, действующие чемпионы мира вырвали победу на последних минутах встречи и завоевали путёвку в финал мирового первенства, где встретятся со сборной Испании.

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