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Expressbank демонстрирует рекордный рост: чистая прибыль увеличилась более чем на 72%

First News Media15:43 - Сегодня
Expressbank демонстрирует рекордный рост: чистая прибыль увеличилась более чем на 72%

Expressbank опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года.

По итогам отчетного периода Банк существенно повысил показатели прибыльности: чистая прибыль выросла на 72,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, если во втором квартале 2025 года чистая прибыль составляла 4,297 млн манатов, то по итогам второго квартала 2026 года этот показатель достиг 7,397 млн манатов.

За отчетный период операционная прибыль увеличилась на 20,8% и составила 12,782 млн манатов. Процентные доходы и чистые процентные доходы выросли на 15,8% и 10,6% соответственно.

Банк также продолжил демонстрировать положительную динамику роста активов. По состоянию на конец второго квартала 2026 года совокупные активы Expressbank увеличились на 38,2 млн манатов, или на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 704,969 млн манатов.

Кредитный портфель Банка вырос на 18,1 млн манатов и составил 567,815 млн манатов.

Одним из наиболее значимых результатов отчетного периода стал рост депозитного портфеля. Объем депозитов, являющийся одним из ключевых показателей доверия клиентов к Банку, увеличился на 40,6 млн манатов, или на 13%, достигнув 352,062 млн манатов. При этом объем вкладов физических лиц вырос на 19% — с 259,747 млн до 309,038 млн манатов.

Достигнутые финансовые результаты в очередной раз подтверждают устойчивые темпы развития Expressbank и укрепление его позиций на банковском рынке. Кроме того, в целях расширения региональной сети и повышения доступности банковских услуг Банк планирует до конца текущего месяца открыть два новых филиала.

Отметим, что в 2025 году международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Expressbank на уровне «B со «Стабильным» прогнозом.

Лицензия №119 от 30.12.1992, Центральный банк Азербайджанской Республики.
г. Баку, ул. Ю.В. Чеменземинли, 134C.

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