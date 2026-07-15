Между Каиром и Баку могут быть запущены регулярные прямые авиарейсы

Между Каиром и Баку в ближайшем будущем могут быть запущены регулярные прямые авиарейсы.

Как передает Report, об этом заявил посол Египта в Азербайджане Хусамеддин Эффат Мустафа Реда на приеме по случаю 74-й годовщины Национального дня Египта.

"Я надеюсь и почти уверен, что наши общие устремления по запуску регулярного прямого авиасообщения между Каиром и Баку вскоре воплотятся в жизнь. Это станет важной основой для дальнейшего развития двусторонних отношений", - отметил дипломат.

По его словам, открытие прямого авиасообщения будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами в сфере туризма, торговли, культуры и деловых связей.

Посол также сообщил, что Египет продолжает работать над тем, чтобы сделать страну более доступной для граждан Азербайджана. В настоящее время азербайджанские граждане могут получать визу по прибытии во всех пунктах въезда в Египет, а не только в Шарм-эш-Шейхе.

При этом дипломат выразил надежду, что аналогичные визовые послабления в будущем будут предоставлены и гражданам Египта, посещающим Азербайджан.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Хусамеддин Эффат Мустафа Реда отметил, что многие азербайджанцы слышали о Египте, однако знают страну недостаточно хорошо. В этой связи посол сообщил о запуске масштабной программы по популяризации Египта через посольство и культурный центр, которая охватит различные стороны жизни страны.

"Я надеюсь, что к концу моего пребывания в Баку наши народы будут гораздо лучше знать друг друга. Я глубоко убежден, что обмен знаниями является необходимым условием успешного бизнеса и совместного процветания", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил большой интерес азербайджанской общественности к прямой трансляции открытия Большого египетского музея, состоявшегося в ноябре прошлого года в Центре Гейдара Алиева. По его словам, проведение мероприятия стало возможным благодаря поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева и содействию министра иностранных дел Джейхуна Байрамова.