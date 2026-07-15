Между Азербайджаном и Грецией расширяются связи в сфере туризма

Состоялась встреча между председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым и послом Греции в Азербайджане Марией Папаконстантину.

Как сообщили в агентстве, на встрече обсуждались текущее состояние и будущие перспективы сотрудничества в сфере туризма между двумя странами.

Стороны подчеркнули важность повышения транспортной доступности для ускорения динамики взаимного туристического потока. Отметив, что в настоящее время успешно осуществляются чартерные рейсы из Баку на греческий остров Крит, было заявлено, что восстановление в будущем прямых регулярных рейсов между двумя странами внесет большой вклад в расширение туристических связей.

В завершение встречи отмечалась важность усиления двусторонней пропагандистской работы с целью взаимного продвижения туристического потенциала Азербайджана и Греции.