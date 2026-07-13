 Ожидается новая волна роста цен на мировом энергетическом рынке | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Ожидается новая волна роста цен на мировом энергетическом рынке

First News Media16:55 - Сегодня
Ожидается новая волна роста цен на мировом энергетическом рынке

Ракетные удары США по Бендер-Аббасу, Асалуйе, Чабахару и другим городам на иранском побережье Залива вновь привели к полному закрытию Ормузского пролива.

На этот раз США использовали разрушительные крылатые ракеты «Томагавк».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, за последние 3 дня через Ормузский пролив под защитой военно-морских сил США прошло всего 22 судна. Однако до начала военных действий за день через пролив прошло 130 судов. В ответ на бомбардировки Иран нанес ракетные удары по американским военным базам, расположенным в Кувейте, Иордании, Катаре и Саудовской Аравии.

По данным New York Times, после ударов цены на нефть на мировых фондовых биржах выросли на 5 процентов. Согласно отчету Международного энергетического агентства, в период относительного затишья на мировой рынок из стран Ближнего Востока было экспортировано 16 млн баррелей нефти. Хотя спрос на нефть снизился из-за летнего сезона, цены все равно выросли. Однако цена барреля нефти пока не достигла 100 долларов. Стоимость бензина в США и европейских странах выросла на 30 процентов по сравнению с периодом до начала военных действий. Поэтому США не намерены продолжать военные операции, однако не могут достичь своих целей и ситуация остается напряженной.

В связи с усилением напряженности в Заливе цена 1 барреля нефти марки Brent сегодня составляет 78,85 доллара, WTI — 74,12 доллара, а Azeri Light — 85,93 доллара. Наблюдается 5-процентное повышение цен по сравнению с прошлой неделей.

В настоящее время на мировом энергетическом рынке ожидается начало новой волны роста цен. Издание Fortune, ссылаясь на экспертов, пишет, что цена нефти может вырасти до 90 долларов. Первая причина роста — это напряженность в Ормузском проливе. Вторая — быстрое сокращение мировых запасов нефти. Третья — запрет на экспорт иранской нефти на мировой рынок и начало масштабных закупок «черного золота» Китаем в конце августа в рамках подготовки к зиме. Все эти факторы нарушают принцип спроса и предложения на рынке.

Однако рост цен на нефть создает проблемы и в самих США. Стоимость на топливо в стране растет, что приводит к росту цен на другие потребительские товары и услуги. В этой ситуации повышение цен представляет угрозу переизбранию членов партии Президента Дональда Трампа на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Это не играет на руку «республиканцам». Поэтому официальный Вашингтон не желает дальнейшей эскалации ситуации и длительного закрытия Ормузского пролива и пытается исправить положение. Чем все это закончится — покажет время.

Поделиться:
282

Актуально

Мнение

Формула безопасности Ильхама Алиева: от регионального игрока к самодостаточной ...

Политика

Хикмет Гаджиев обсудил с TikTok и LinkedIn защиту детей в соцсетях - ФОТО

Xроника

Ильхам Алиев поделился видеороликом о IV Шушинском глобальном медиафоруме - ВИДЕО

Политика

Российские СМИ широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на ...

Экономика

Ожидается новая волна роста цен на мировом энергетическом рынке

В Армению транзитом через Азербайджан будет отправлена пшеница

Цены на нефть выросли на 4% из-за эскалации на Ближнем Востоке

На заседании Экономического совета обсудили развитие туризма и горнодобывающей отрасли

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Через Азербайджан транзитом в Армению отправлены пропан и удобрения - ОБНОВЛЕНО

На заседании Экономического совета обсудили развитие туризма и горнодобывающей отрасли

Азербайджанская нефть торгуется по цене 75 долларов

Налоговые поступления от ненефтегазового сектора выросли на 10,1%

Последние новости

Безопасность в приоритете: TikTok удалил почти 600 тысяч видео за первый квартал 2026 в Азербайджане

Сегодня, 18:22

Болезнь оказалась сильнее: ушла из жизни верившая в выздоровление Хадиджа Рагимова

Сегодня, 18:12

Медиа Казахстана - о заявлениях Президента Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме

Сегодня, 18:08

Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между медиа Азербайджана и Узбекистана - ФОТО

Сегодня, 18:05

Задержанный по обвинению в отмывании денег Халук Левент сделал заявление: «Ждите главную бомбу»

Сегодня, 17:48

Иран заявил, что не позволит США вмешиваться в управление Ормузским проливом

Сегодня, 17:27

В двух районах столицы задержаны лица, совершившие грабеж и кражу

Сегодня, 17:25

Президент Словакии обсудит энергетическое сотрудничество в ходе визита в Азербайджан

Сегодня, 17:23

Стало известно, какие города продолжат борьбу за право принять «Евровидение-2027» - ВИДЕО

Сегодня, 17:21

В Азербайджане ожидаются ливни и град

Сегодня, 17:20

Трамп о встрече с иранцами 12 июля

Сегодня, 17:10

Главы МИД «евротройки» призвали возобновить переговоры между США и Ираном

Сегодня, 17:09

Трамп пригрозил Ирану очень жесткими ударами

Сегодня, 17:06

Премьер-министр Али Асадов встретился с министром здравоохранения России

Сегодня, 16:58

Ожидается новая волна роста цен на мировом энергетическом рынке

Сегодня, 16:55

Трамп: США, возможно, будут управлять Ормузом, и за это нужна компенсация

Сегодня, 16:48

Хикмет Гаджиев встретился с министром информации Сирии

Сегодня, 16:43

Власти Москвы подали в суд на рэпера Navai - ВИДЕО

Сегодня, 16:40

Великобритания объявила КСИР террористической организацией

Сегодня, 16:30

Формула безопасности Ильхама Алиева: от регионального игрока к самодостаточной средней державе

Сегодня, 16:12
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00