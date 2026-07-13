Ожидается новая волна роста цен на мировом энергетическом рынке

Ракетные удары США по Бендер-Аббасу, Асалуйе, Чабахару и другим городам на иранском побережье Залива вновь привели к полному закрытию Ормузского пролива.

На этот раз США использовали разрушительные крылатые ракеты «Томагавк».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, за последние 3 дня через Ормузский пролив под защитой военно-морских сил США прошло всего 22 судна. Однако до начала военных действий за день через пролив прошло 130 судов. В ответ на бомбардировки Иран нанес ракетные удары по американским военным базам, расположенным в Кувейте, Иордании, Катаре и Саудовской Аравии.

По данным New York Times, после ударов цены на нефть на мировых фондовых биржах выросли на 5 процентов. Согласно отчету Международного энергетического агентства, в период относительного затишья на мировой рынок из стран Ближнего Востока было экспортировано 16 млн баррелей нефти. Хотя спрос на нефть снизился из-за летнего сезона, цены все равно выросли. Однако цена барреля нефти пока не достигла 100 долларов. Стоимость бензина в США и европейских странах выросла на 30 процентов по сравнению с периодом до начала военных действий. Поэтому США не намерены продолжать военные операции, однако не могут достичь своих целей и ситуация остается напряженной.

В связи с усилением напряженности в Заливе цена 1 барреля нефти марки Brent сегодня составляет 78,85 доллара, WTI — 74,12 доллара, а Azeri Light — 85,93 доллара. Наблюдается 5-процентное повышение цен по сравнению с прошлой неделей.

В настоящее время на мировом энергетическом рынке ожидается начало новой волны роста цен. Издание Fortune, ссылаясь на экспертов, пишет, что цена нефти может вырасти до 90 долларов. Первая причина роста — это напряженность в Ормузском проливе. Вторая — быстрое сокращение мировых запасов нефти. Третья — запрет на экспорт иранской нефти на мировой рынок и начало масштабных закупок «черного золота» Китаем в конце августа в рамках подготовки к зиме. Все эти факторы нарушают принцип спроса и предложения на рынке.

Однако рост цен на нефть создает проблемы и в самих США. Стоимость на топливо в стране растет, что приводит к росту цен на другие потребительские товары и услуги. В этой ситуации повышение цен представляет угрозу переизбранию членов партии Президента Дональда Трампа на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Это не играет на руку «республиканцам». Поэтому официальный Вашингтон не желает дальнейшей эскалации ситуации и длительного закрытия Ормузского пролива и пытается исправить положение. Чем все это закончится — покажет время.