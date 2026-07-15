МИД Азербайджана сделал заявление об атаке на судно с гражданами республики

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало сообщения об атаке беспилотника на гражданское торговое судно Atlas Bey у побережья Одессы, на борту которого находились граждане республики.

Заявление опубликовано на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

По данным внешнеполитического ведомства, инцидент произошел 14 июля около 15:15 по местному времени. Беспилотник атаковал судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime.

На борту находились 11 граждан Азербайджана. По имеющейся информации, все члены экипажа, кроме капитана — гражданина Азербайджана, были эвакуированы на берег в Одессе. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время продолжаются поиски капитана судна. Посольство Азербайджана в Украине находится на постоянной связи с компетентными органами и принимает необходимые меры для оказания гражданам страны консульской помощи.