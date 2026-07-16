В Шамкире закрыли ресторан, где отравились люди - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Газах-Товузское региональное отделение Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) начало расследование в связи с инцидентом с пищевым отравлением в Шамкире.

Об этом 1news.az сообщили в AQTA.

Согласно поступившей в агентство информации, пострадавшим была оказана соответствующая медицинская помощь, после чего их состояние было оценено как удовлетворительное, и они были выписаны домой.

В ходе расследования было установлено, что инцидент произошел в ресторане «Narın Qala», функционирующем в поселке Кюр Шамкирского района. Сотрудники AQTA временно приостановили деятельность ресторана; на объекте были взяты образцы продукции для проведения лабораторных исследований.

Расследование по факту происшествия продолжается.

10:25

В Шамкире группа граждан была госпитализирована с подозрением на пищевое отравление. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Шамкирской центральной районной больнице.

Согласно информации, инцидент произошел 15 июля 2026 года. Около 03:00 в отделение скорой медицинской помощи районной больницы с подозрением на отравление были доставлены 11 человек, среди которых 9 женщин и 2 мужчин.

Пациентам незамедлительно оказали всю необходимую первичную медицинскую помощь. Поскольку состояние каждого из госпитализированных оценивалось как удовлетворительное, после принятия необходимых мер они были выписаны домой на амбулаторное лечение.

09:57

В Шамкире произошло массовое пищевое отравление.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент был зафиксирован в одном из местных ресторанов.

По предварительной версии, 11 человек отравились салатом во время торжества и были госпитализированы в Шамкирскую центральную районную больницу:

Мадина Исмаилова (1995 г. р.);

Севиль Джалилова (1994 г. р.);

Гюльбениз Джалилова (1973 г. р.);

Лейла Гурбанова (2007 г. р.);

Руфат Гурбанов (1999 г. р.);

Тюря Дашдамирова (1999 г. р.);

Фамиль Искендеров (1994 г. р.);

Айсу Аббасова (2015 г. р.);

Рухсара Искендерова (1967 г. р.);

Фатима Искендерова (1999 г. р.);

Расим Ширинов (1999 г. р.).

По факту происшествия начато расследование.