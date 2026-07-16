В Баку усилился ветер 

По данным Национальной гидрометеорологической службы на 11:00 16 июля, на большей части территории страны наблюдалась погода без осадков.

Однако ночью и утром в отдельных горных и предгорных районах прошли дожди.

Количество выпавших осадков составило: в Габале - 6 мм, в Загатале, Грызе и Гусаре - до 1 мм.

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигает 21 м/с.

В ряде районов страны преобладал восточный ветер. Максимальная скорость ветра достигла 19 м/с в Геранбое, 18 м/с в Нафталане и 17 м/с в Джульфе.