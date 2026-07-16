 Азербайджан и UN-Habitat подписали Соглашение об устойчивом развитии Восточного Зангезура - ФОТО | 1news.az | Новости
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Азербайджан и UN-Habitat подписали Соглашение об устойчивом развитии Восточного Зангезура - ФОТО

First News Media11:22 - Сегодня
Азербайджан и UN-Habitat подписали Соглашение об устойчивом развитии Восточного Зангезура - ФОТО

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке между Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики и Программой народонаселения ООН (UN-Habitat) подписано Соглашение о внесении вклада по проекту «На пути к умным, устойчивым и инклюзивным населенным пунктам в Восточно-Зангезурском экономическом районе Азербайджанской Республики – интегрированное территориальное планирование для устойчивого городского развития».

Как сообщает 1news.az, документ подписали председатель комитета Анар Гулиев и исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах.

Соглашение закладывает основу для нового этапа сотрудничества между Азербайджаном и UN-Habitat. Так, UN-Habitat будет принимать непосредственное участие в процессе проектирования населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Это сотрудничество будет способствовать формированию более устойчивой и человекоориентированной среды обитания для жителей, возвращающихся в родные края в рамках II Государственной программы «Великого возвращения».

В рамках соглашения международные эксперты UN-Habitat совместно с азербайджанскими специалистами подготовят документы по территориальному планированию для сел Гуйджак Джебраильского района и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района. Кроме того, с учетом рекомендаций международных профессиональных организаций будут усовершенствованы современные подходы к проектированию устойчивых населенных пунктов в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Одним из важных направлений сотрудничества является укрепление национального человеческого капитала и институционального потенциала. С этой целью с участием международных экспертов будут организованы тренинги и практические семинары для азербайджанских специалистов, работающих в области градостроительства, территориального планирования и устойчивого развития. Это позволит применить в нашей стране передовой международный опыт, знания и навыки местных специалистов, а также долгосрочный национальный экспертный потенциал для восстановления и развития освобожденных от оккупации территорий.

Перед церемонией подписания состоялась двусторонняя встреча Анара Гулиева и Анаклаудии Россбах. На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества Азербайджана и UN-Habitat в сфере градостроительства, пространственного планирования, устойчивой урбанизации и развития городов, устойчивых к изменению климата. Стороны также рассмотрели результаты инициатив в области градостроительства, выдвинутых в рамках состоявшейся в мае этого года в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) и СОР29, подчеркнули важность продолжения сотрудничества в этом направлении.

На встрече Анаклаудия Россбах отметила, что WUF13 был организован на высоком уровне, что мероприятие получило высокую оценку со стороны системы ООН и международных участников, оно успешно объединило глобальную повестку дня и местные приоритеты. Анар Гулиев отметил, что сотрудничество, налаженное в рамках форума, создало благоприятную основу для новых совместных проектов, и что подписанное соглашение внесет значительный вклад в развитие устойчивых, интеллектуальных и инклюзивных населенных пунктов в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

На встрече также обсуждалась подготовка к совещанию высокого уровня, посвященному промежуточному обзору реализации Новой программы развития городов, которое начнется в Генеральной Ассамблее ООН 16 июля. Анаклаудия Россбах сказала, что в переговорах по политической декларации достигнут значительный прогресс, и стороны оптимистично настроены в отношении принятия итогового документа. По ее словам, результаты, достигнутые на WUF13, и налаженное сотрудничество внесли значительный вклад в этот процесс.

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