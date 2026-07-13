Российские СМИ широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме - фото

Российские средства массовой информации широко осветили выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заявления главы Азербайджанского государства стали одной из главных международных тем дня в ведущих российских информационных агентствах и изданиях, включая ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», «Российскую газету», «Ведомости», «Аргументы и факты», газету «Взгляд» и «Московский комсомолец» и др.

Особое внимание российские СМИ уделили заявлению Президента Азербайджана о том, что отношения между Баку и Москвой полностью нормализовались и продолжают развиваться в позитивном ключе. Издания также отметили слова главы государства о том, что контакты между двумя странами осуществляются на различных уровнях: по линии правительств, межправительственной комиссии, министерств иностранных дел и администраций президентов.

Широкое освещение в российской прессе получили также заявления Президента Ильхама Алиева о формате регионального сотрудничества «3+3». СМИ обратили внимание на позицию азербайджанского лидера о том, что этот механизм должен заниматься вопросами всего Южного Кавказа и стать основой регионального взаимодействия.

Российские издания широко процитировали высказывания главы Азербайджанского государства о взаимоотношениях с Советом Европы. В публикациях отмечается, что Президент Азербайджана заявил о возможности окончательного выхода страны из этой организации, если сохранятся неприемлемые для Баку подходы и ультимативные требования.

Кроме того, российские СМИ осветили оценки Президента Ильхама Алиева советского периода истории Азербайджана, а также его заявление о том, что за годы независимости республика смогла достичь уровня средней державы и проводит самостоятельную внешнюю политику, основанную на защите национальных интересов.