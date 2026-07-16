Иран пригрозил уничтожить всю инфраструктуру США в регионе

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил, что в случае, если угрозы президента США Дональда Трампа об ударах по иранской инфраструктуре будут реализованы, вооруженные силы страны нанесут удары по американским объектам в регионе.

"Если угрозы, недавно прозвучавшие от президента США, о нанесении ударов по инфраструктуре Исламской Республики Иран армией этой страны, будут реализованы, то все, что еще осталось нетронутым благодаря сдержанности Ирана, то есть вся инфраструктура в регионе, будет уничтожена мощными ударами вооруженных сил Исламской Республики Иран, так что от нее не останется и следа, как будто ее никогда и не было", - говорится в заявлении армейской пресс-службы, содержание которого приводит иранское агентство Fars.

Согласно тексту заявления, Ормузский пролив является красной линией для Ирана, и страна не допустит вмешательства США в управление.

Ранее Трамп выступил с угрозами уничтожения инфраструктуры Ирана, но заявил о настрое на сделку.

Источник: ТАСС