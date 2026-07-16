В Бильгя утонул 23-летний мужчина
В Каспийском море, в неконтролируемой зоне, расположенной примерно в 3 км от ближайшего спасательного пункта в районе, известном как «Дачник», в поселке Бильгя Сабунчинского района столицы, утонул человек.
К поисковым работам были незамедлительно привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В настоящее время ведутся поиски Амирова Рахмана (2003 г.р.), в предполагаемом районе его исчезновения.
«Вновь обращаемся к гражданам с призывом строго соблюдать правила безопасности, в частности не купаться в необорудованных и неконтролируемых местах, а также не заходить в море в ветреную погоду» - отмечают в МЧС.
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