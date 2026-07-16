МИД РФ: Москва рассматривает визит Байрамова как продолжение диалога

Москва рассматривает предстоящий визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в контексте продолжения доверительного диалога и дальнейшего расширения сотрудничества, заявили в четверг в МИД РФ.

"Рассматриваем предстоящий визит Джейхуна Байрамова в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в тексте комментария на сайте министерства.

16-17 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Россию с официальным визитом. Предусмотрена его встреча и переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.

«Азербайджан – важный партнёр России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Отношения между нашими странами поступательно развиваются в духе традиций дружбы и добрососедства. Повседневная совместная работа выстраивается на основе принципов равноправия, взаимоуважения и учёта интересов друг друга», - говорится в комментарии.

Существенным потенциалом обладает Платформа регионального сотрудничества «3+3», объединяющая Россию, Иран, Турцию и Азербайджан, Армению, Грузию. Этот механизм призван способствовать решению любых региональных вопросов и вызовов силами самих стран региона и их соседей без деструктивного вмешательства извне, отмечает МИД РФ.

«Для нас важны мир и стабильность на Южном Кавказе. Как и прежде, готовы оказать востребованное содействие в полной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в т.ч. по вопросам заключения мирного договора, делимитации границы, разблокирования коммуникаций. «Дорожные карты» этих процессов содержатся в трехсторонних заявлениях, подписанных на высшем уровне в 2020-2022 гг.». – говорится в заявлении.