Премьер-министр Государства Палестина посетил Парк Победы в Баку - ФОТО
Премьер-министр Государства Палестина Мухаммед Мустафа 16 июля посетил Парк Победы в Баку.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, здесь в честь гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министр Государства Палестина возложил венок к монументу Победы.
Гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечивания светлой памяти наших шехидов, а также беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, и завоеванной им грандиозной исторической Победы.
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