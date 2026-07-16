Назначена дата суда по апелляции тиктокера Arzum 9999

Подана апелляционная жалоба на приговор в отношении тиктокерши Ильдузы Гаджиевой, известной под псевдонимом Arzum 9999, которая обвиняется в совершении смертельного ДТП в Хазарском районе столицы.

Как сообщает 1news.az, жалоба будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде. Дело передано в производство судьи Эльнура Нуриева. Предварительное судебное заседание назначено на 22 июля.

Напомним, что согласно приговору Хазарского районного суда, Ильдуза Гаджиева была приговорена к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев. Она была взята под стражу в зале суда.

Отметим, что инцидент произошел в июне прошлого года в поселке Мардакян Хазарского района столицы. При выполнении поворота Ильдуза Гаджиева выехала перед двигавшимся сзади автомобилем, в результате чего тот потерял управление и попал в аварию. В ДТП погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы.

В отношении И. Гаджиевой была избрана мера пресечения, не связанная с арестом, и ей было предъявлено окончательное обвинение по статьям 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) Уголовного кодекса АР.

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