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Участники IV Шушинского глобального медиафорума прибыли в аэропорт Физули

First News Media19:06 - Сегодня
Участники IV Шушинского глобального медиафорума прибыли в аэропорт Физули

Участники IV Шушинского Глобального медиафорума прибыли в международный аэропорт Физули.

Мероприятие, запланированное на 13-14 июля в Шуше, будет посвящено теме "Миссия медиа в продвижении мира: Восстановление истины и воссоздание доверия".

В форуме примут участие около 160 представителей медиа, экспертов и официальных лиц из 54 стран мира, в том числе представители около 10 международных организаций и компаний. На мероприятии также будут представлены около 30 международных информационных агентств и более 60 ведущих медиа-структур.

Кроме того, в рамках форума будут организованы панельные дискуссии, встречи один на один и интерактивные сессии по таким актуальным темам, как роль медиа в строительстве мира, трансграничный медиа-диалог и восстановление общественного доверия, международное сотрудничество в борьбе с дезинформацией, создание безопасной информационной среды на цифровых платформах, медиа-этика и ответственная журналистика в эпоху искусственного интеллекта.

Мероприятие нацелено на содействие практическим шагам на пути восстановления подорванного доверия между обществами, укрепления цифровой солидарности и обеспечения мира.

Источник: Report

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