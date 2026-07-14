Петер Пеллегрини рассказал о необычном жесте гостеприимства Ильхама Алиева - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично сел за руль автомобиля во время совместной поездки с президентом Словакии Петером Пеллегрини, приятно удивив гостя необычным жестом гостеприимства.
Как сообщает 1news.az, об этом словацкий лидер написал на своей странице в социальной сети X.
Пеллегрини отметил, что подобный формат продолжения официальной программы был весьма необычным, поскольку принимающие главы государств, как правило, лично не управляют автомобилем во время визитов.
"Президент Алиев и я продолжили следующую часть нашей программы довольно необычным образом. Безусловно, нечасто бывает, чтобы принимающий глава государства лично садился за руль во время официального визита", - написал президент Словакии.
Он подчеркнул, что был искренне тронут этим неординарным и внимательным жестом со стороны азербайджанского лидера.
По словам Пеллегрини, поступок Ильхама Алиева стал ярким свидетельством теплых отношений между двумя странами, дружбы их народов, а также взаимного доверия и уважения, лежащих в основе двустороннего партнерства.
"Я искренне благодарю президента Алиева за это запоминающееся проявление гостеприимства", - добавил словацкий лидер.
For the next part of our program, President Aliyev and I proceeded in a rather unusual way. It is certainly not customary for a host head of state to personally take the wheel during an official visit. I was truly delighted by this extraordinary and thoughtful gesture. It spoke… pic.twitter.com/yZwuRnTARY — Peter Pellegrini (@PellegriniP_) July 14, 2026