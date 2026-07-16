 Хикмет Гаджиев рассказал PakTVGlobal о роли Шушинского медиафорума в развитии глобального медиадиалога - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Хикмет Гаджиев рассказал PakTVGlobal о роли Шушинского медиафорума в развитии глобального медиадиалога - ВИДЕО

First News Media12:07 - Сегодня
Хикмет Гаджиев рассказал PakTVGlobal о роли Шушинского медиафорума в развитии глобального медиадиалога - ВИДЕО

IV Шушинский глобальный медиафорум стал важной платформой для открытого диалога с международными СМИ, обмена мнениями по глобальным вызовам и обсуждения будущего журналистики, заявил помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

В интервью пакистанскому телеканалу PakTVGlobal на полях форума, Х. Гаджиев отметил, что инициатива проведения Шушинского глобального медиафорума была выдвинута Президентом Ильхамом Алиевым четыре года назад с целью восстановления исторической роли Шуши как центра интеллектуального и культурного диалога.

«Инициатива проведения Шушинского глобального медиафорума была выдвинута Президентом Ильхамом Алиевым четыре года назад. Цель заключалась в восстановлении прежней культурной и интеллектуальной роли Шуши на Южном Кавказе и за пределами региона. В Шуше ученые, академики, журналисты, философы и поэты собираются вместе для работы над различными интеллектуальными идеями и восстановления прежнего духа города», – заявил Х. Гаджиев.

Он отметил, что еще одной важной целью форума является представление позиции Азербайджана международной аудитории и противодействие вызовам, связанным с информационными кампаниями и атаками в медиапространстве.

По словам Х.Гаджиева, Азербайджан, как и братский Пакистан, сталкивается с давлением в информационном пространстве на международной арене, поэтому важно обеспечивать прямую коммуникацию с мировыми СМИ.

«Одной из функций Шушинского форума является противодействие этим атакам и донесение правды. Это стало особенно актуальным после освобождения Азербайджаном своих оккупированных территорий. Мы открыто говорим с миром. Это прямая коммуникация Президента Ильхама Алиева с международными СМИ», – сказал он.

Х. Гаджиев подчеркнул, что формат форума позволяет журналистам из разных стран свободно задавать вопросы и получать прямые ответы от главы Азербайджана.

«Здесь нет ограничений по количеству вопросов. Любой журналист может задать любой вопрос, который считает необходимым. И на этом форуме Президент Азербайджана также ответил на вопросы представителей СМИ со всех уголков мира», – добавил он.

Помощник президента отметил, что участие Президента Ильхама Алиева в форуме отражает подход Азербайджана к открытому диалогу и прозрачной коммуникации.

«Там не было никаких ограничений или цензуры. Каждый мог задать любой вопрос, который хотел. Это была стратегическая коммуникация Азербайджана, и я горжусь тем, что являюсь помощником господина президента. Каждый день мы учимся у его мудрости. Подход президента к СМИ является одним из примеров этого. Глава государства демонстрирует такой же подход в экономике, внешней политике, социальной сфере и военной области», – заявил Х. Гаджиев.

Он добавил, что взаимодействие Президента Ильхама Алиева с журналистами выходит за рамки традиционного общения. «Ответы Президента Азербайджана на вопросы в рамках последнего форума были не просто коммуникацией – это был настоящий диалог с международными СМИ», – отметил Х. Гаджиев.

Говоря об интеллектуальной составляющей Шушинского глобального медиафорума, Х. Гаджиев отметил, что медиасреда быстро меняется под влиянием искусственного интеллекта, социальных сетей и других технологических процессов.

«Шушинский форум также является интеллектуальным диалогом. Медиа динамично меняются. Искусственный интеллект, социальные сети и вся медиасистема развиваются. Мы все сталкиваемся с дезинформацией. Поэтому мы должны учиться друг у друга и обмениваться опытом. Мы должны выдвигать предложения. Это также одна из целей Шушинского форума», – сказал он.

Касаясь азербайджано-пакистанских отношений, Х. Гаджиев назвал двусторонние связи стратегическими и основанными на дружбе и взаимном уважении.

«Пакистан и Азербайджан связывают братские отношения, и у нас есть стратегическое партнерство. Мне также довелось быть свидетелем дружбы и глубокого взаимного уважения между премьер-министром Шехбазом Шарифом, фельдмаршалом Асимом Муниром и Президентом Ильхамом Алиевым», – заявил он.

Он отметил, что поддержка Пакистаном Азербайджана в период оккупации остается глубоко ценной для азербайджанского государства и народа.

«Когда территории Азербайджана находились под оккупацией, братский Пакистан продемонстрировал свою поддержку Азербайджану. Пакистан не установил дипломатические отношения с оккупирующей стороной и признал Армению государством-агрессором. Это осталось в памяти не только азербайджанского государства, но и нашего народа, и мы всегда будем помнить и высоко ценить это», – сказал Х. Гаджиев.

Помощник президента также высоко оценил роль Пакистана в решении региональных и глобальных вызовов, отметив посреднические усилия Исламабада в ходе недавнего конфликта между США и Ираном в регионе Персидского залива.

По словам Х. Гаджиева, Пакистан продемонстрировал стратегическую выдержку и дипломатические возможности, создав платформу для диалога и содействуя прекращению противостояния.

«Пакистан продемонстрировал качества сильного государства и стратегическое видение. Важное геостратегическое значение Пакистана в мировых делах стало очевидным. Как ваши братья, мы очень рады этому», – заявил он.

Вместе с тем Х. Гаджиев подчеркнул необходимость дальнейшего расширения экономического, торгового, гуманитарного и культурного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном.

«Руководство наших стран активно работает над созданием институционализированного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном. Но, конечно, нам необходимо сделать гораздо больше в сферах экономического и торгового сотрудничества, гуманитарных и культурных связей, а также контактов между людьми», – сказал он.

Он отметил, что обе страны обладают значительным экономическим потенциалом и возможностями, а более тесное взаимодействие между деловыми кругами остается важным направлением.

В качестве примера Х. Гаджиев привел поставки пакистанского риса в Азербайджан, отметив, что после принятия необходимых мер, включая освобождение от таможенных пошлин, конкурентоспособность пакистанской продукции на азербайджанском рынке повысилась.

Он также отметил развитие туристических связей между двумя странами, подчеркнув увеличение количества прямых авиарейсов между Азербайджаном и Пакистаном.

Помощник президента подчеркнул важность расширения сотрудничества между СМИ двух стран, отметив, что журналисты могут играть значимую роль в информировании обществ о культуре и бизнес-возможностях друг друга.

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