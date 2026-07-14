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Тиктокер Arzum пробыла в больнице 21 минуту: детали приговора

First News Media23:45 - 14 / 07 / 2026
Тиктокер Arzum пробыла в больнице 21 минуту: детали приговора

Ильдузе Гаджиевой, известной под ником Arzum 9999, признанной виновной в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом и бегстве с места происшествия и приговоренной к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы, вручили приговор.

Издание Qafqazinfo получило копию данного приговора.

В материалах дела есть несколько моментов, привлекающих внимание. Один из них — отсутствие у Arzum 9999 водительского удостоверения, выданного Министерством внутренних дел (МВД) Азербайджана. В письме, поступившем из Главного управления Государственной дорожной полиции, указано, что Гаджиевой Илдузе Эльмар гызы водительское удостоверение в Азербайджанской Республике не выдавалось.

Вместо этого у нее были водительские права Федеративной Республики Германия. Из удостоверения, выданного этой страной, видно, что Гаджиевой Илдузе Эльмар гызы были предоставлены бессрочные водительские права категории "B".

Руководитель компании [по прокату] заявил, что на основании иностранного водительского удостоверения гражданин может управлять автомобилем в течение одного месяца.

По этой причине на основании данного удостоверения ей был предоставлен автомобиль в аренду. Обвиняемая тиктокерша арендовала автомобиль марки "Changan Qiyuan A05 Plug-in Hybrid" у частной компании сроком на 10 дней из расчета 60 манатов в день.

Директор этой компании также дал показания в качестве свидетеля. Он рассказал, что после аварии созвонился с Arzum 9999 и спросил ее, поврежден ли автомобиль. Она ответила ему, что с машиной ничего не случилось. По словам свидетеля, после происшествия они поехали и забрали автомобиль из аэропорта.

В материалах уголовного дела также имеется документ о том, что после аварии состояние Arzum 9999 ухудшилось и она обратилась в больницу.

В письме, направленном из TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями), указано, что Илдуза Гаджиева поступила в медицинский центр в день происшествия в 01:34.

В отделении скорой и неотложной медицинской помощи ей был поставлен диагноз "Истерический невроз": "Пациентке была оказана первая медицинская помощь, введена смесь Реланиумa (2 мл) и Хлорида Натрия 0,9% (2 мл).

И.Гаджиева покинула медицинский центр в указанную дату в 01:55, никакой другой диагноз ей поставлен не был, и другие медицинские услуги не оказывались".

Одним из спорных вопросов было то, как долго Arzum 9999 оставалась в медицинском центре после аварии. Данный документ подтверждает, что этот промежуток времени составил 21 минуту.

При вынесении вердикта суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств наличие у обвиняемой четырёх детей (двое из которых — несовершеннолетние) и совершение преступления впервые, а в качестве отягчающего обстоятельства — отсутствие примирения с пострадавшей стороной.

Отметим, что Arzum 9999 была арестована Хазарским районным судом 2 июля. Ни на этапе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства она не признала себя виновной.

Тиктокерша заявила о своей невиновности, ссылаясь на видеозапись момента аварии.

Приговор, повлекший за собой ее арест, стал темой широкого обсуждения; большинство пользователей социальных сетей пишут, что Arzum 9999 не виновна в ДТП.

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