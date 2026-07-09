В Азербайджане пакеты на кассах супермаркетов подорожали почти в два раза

В ряде супермаркетов страны снова подорожали целлофановые (полиэтиленовые) пакеты.

Как сообщает Milli.Az, сейчас стоимость пакетов зависит от их размера и составляет 7 и 9 гяпиков.

Отметим, что с 2023 года по решению Министерства экологии и природных ресурсов и соответствующих структур такие пакеты в кассах магазинов предоставляются покупателям как отдельный платный товар. Пакеты, которые ранее продавались за 3 и 5 гяпиков, подорожали почти в два раза.

Полное разложение полиэтиленовых пакетов в природе занимает сотни лет. Для снижения экологического ущерба подобное регулирование цен применяется и в развитых странах.