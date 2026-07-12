Ильхам Алиев выразил соболезнования Эмиру Катара

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Эмиру Государства Катар шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани.

В письме говорится:

«Ваше Величество,

С чувством глубокой скорби восприняли известие о кончине Вашего отца – выдающегося государственного деятеля, Эмира-отца, Его Величества Шейха Хамада бен Халифы Аль Тани.

Шейх Хамад бен Халифа Аль Тани был великим лидером своего народа, который оставил неизгладимый след в истории Государства Катар, всей своей жизнью и деятельностью продемонстрировал пример безграничной преданности Родине и самоотверженно трудился во имя ее благополучия.

Ему принадлежали исключительные заслуги в становлении и развитии дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Государством Катар. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю его визиты в Азербайджан и свои встречи с ним. Светлая память об Эмире-отце, Его Величестве Шейхе Хамаде бен Халифе Аль Тани вечно будет жить в наших сердцах.

Разделяя Ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, всем членам Вашей семьи, братскому народу Государства Катар.

Аллах рәхмәт еләсин!»

Источник: Report