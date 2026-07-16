Кабмин Армении одобрил рамочное соглашение по TRIPP

Правительство Армении на заседании 16 июля одобрил проект рамочного соглашения по TRIPP.

Рамочное соглашение в начале июня подписали министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и государственный секретарь США Марко Рубио.

После одобрения правительством документ будет направлен в Конституционный суд для проверки на соответствие Конституции. Интересы правительства в КС представит заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян.

В случае положительного заключения Конституционного суда соглашение будет передано на ратификацию в Национальное собрание Армении.

Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — "Маршрут Трампа для международного мира и процветания") предусматривает создание стратегического транзитного коридора через Сюникскую область Армении. Согласно опубликованной концепции, маршрут будет действовать в рамках армянской юрисдикции и не затронет суверенитет страны. При этом США могут получить эксклюзивные права на его развитие сроком до 99 лет. Предполагается создание компании, где американской стороне на первом этапе будет принадлежать 74% акций, Армении — 26%, с возможностью увеличения армянской доли до 49% при продлении соглашения.

26 мая во время визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван стороны парафировали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP, а также Устав всеобъемлющего стратегического партнерства Армении и США.