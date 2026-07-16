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Зачем, помимо TRIPP, создана компания TRIPP+? Поясняет Мирзоян

First News Media12:35 - Сегодня
Зачем, помимо TRIPP, создана компания TRIPP+? Поясняет Мирзоян

Компания TRIPP+ не является альтернативой проекту TRIPP, а создается для его обслуживания.

Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на заседании правительства Армении.

16 июля правительство Армении на заседании одобрило проект о ратификации рамочного соглашения по реализации транспортного проекта TRIPP. Соглашение поступит в Конституционный суд Армении, где от имени правительства будет выступать один из заместителей Мирзояна.

Глава МИД напомнил, что для реализации проекта создана армяно-американская компания – TRIPP Development Company, ее основатели – правительство Армении и TRIPP Development Company US (с американской стороны).

Как отметил Мирзоян, в ходе переговоров американская сторона заявила, что правительство США не может напрямую выступать учредителем компании.

Что касается TRIPP+, то она создается для сопровождения проекта и привлечения туда инвестиций, то есть будет играть обслуживающую роль для TRIPP Development Company, пояснил министр.

Глава внешнеполитического ведомства Армении напомнил, что, по соглашению, TRIPP Development Company получит в Мегринском регионе (а также в других зонах на территории Армении, необходимых для реализации проекта) право на землепользование и на строительство объектов сроком на 49 лет. У американской стороны в проекте будет 74% акций, у правительства Армении – 26%. По истечении 49 лет, с согласия сторон, договор может быть продлен еще на 50 лет. В этом случае доля Армении в проекте вырастет до 49% без каких-либо дополнительных обязательств.

Согласно рамочному соглашению о реализации проекта, Армения сохранит полный суверенитет над государственной границей, пограничным контролем, над контролем правоохранительных органов внутри страны, а также над таможенным и миграционным контролем.

"Обязанности на пограничном пункте контроля могут быть разделены на front office (непосредственное общение с прибывающими – ред.) и back office (место принятия решений – ред.). Для front office может быть привлечен частный оператор. Такая практика в Армении уже применяется, и желающие могут ознакомиться с подробностями в документе", – сказал Мирзоян.

По его словам, в рамочном соглашении неоднократно упоминается, что весь процесс реализуется с полным соблюдением суверенитета, юрисдикции и территориальной целостности Армении.

Мирзоян также напомнил, что соглашение было парафировано им самим и госсекретарем США Марко Рубио 26 мая в Ереване, а через несколько дней, 1 и 4 июня, они же подписали документ в Вашингтоне и в Ереване. Удаленное и не синхронное подписание допустимо по законодательству сторон, добавил глава МИД Армении.

Для составления полного пакета документов по TRIPP осталось подписать только два документа – соглашение между акционерами и устав TRIPP Development Company.

Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — "Маршрут Трампа для международного мира и процветания") предусматривает создание стратегического транзитного коридора через Сюникскую область Армении. Подчеркивается, что он будет функционировать исключительно в рамках армянской юрисдикции и не затрагивает суверенитет страны. По проекту, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута, по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Предусматривается создание компании с контрольной долей США при наличии у Армении механизмов контроля по принципиальным вопросам. На первом этапе США предлагается 74% доли, Армении — 26%, с возможностью увеличения доли Армении до 49% при продлении соглашения.

26 мая в ходе краткосрочного визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван Армения и США парафировали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP ("Путь Трампа во имя международного процветания") и Устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

Источник: Sputnik Армения

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