Названа причина массовых отравлений на поминках в Гяндже и Самухе - ФОТО

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) продолжает расследование серии случаев пищевого отравления, зарегистрированных в последние дни во время поминальных мероприятий в городе Гянджа и Самухском районе.

Так, 12 июля в Гяндже были зафиксированы случаи отравления семи человек, 14 июля в Гяндже — еще трех человек, а 15 июля в Самухском районе - двенадцати человек. По всем этим фактам AQTA незамедлительно начало расследование.

В ходе предварительного эпидемиологического расследования были проанализированы продукты питания, употреблявшиеся на всех трех поминальных мероприятиях - общим фактором риска оказался лаваш.

В результате расследования установлено, что лаваш, использовавшийся на мероприятиях, незаконно изготавливался в домашних условиях и затем реализовывался. Отобраны образцы продукции для лабораторных исследований. Дополнительная информация будет предоставлена после получения результатов лабораторных анализов, а также по итогам проверки условий производства и процесса приготовления продукции.

«Рекомендуем гражданам приобретать продукты питания только у зарегистрированных производителей и в торговых объектах, деятельность которых соответствует требованиям безопасности, а также воздерживаться от употребления пищевой продукции неизвестного происхождения, изготовленной в домашних условиях и реализуемой без соответствующего контроля» - отмечают в AQTA.