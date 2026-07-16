Определены школы Баку, где будет внедрена новая модель профильного обучения - СПИСОК

В 2026–2027 учебном году новая модель профильного обучения будет внедрена в 31 общеобразовательном учебном заведении Баку.

В частности, ее начнут применять в полных средних школах № 19, 21, 26, 45, 51, 71, 88, 96, 104, 106, 114, 116, 135, 136, 144, 182, 194, 196, 227, 239, 253, 262, 263, 283, 290, 302, 313, 320 и 337, а также в школах-лицеях № 70 и № 299, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования в Азербайджане.

В подведомственных Бакинскому городскому управлению образования полных средних общеобразовательных школах продолжается регистрация учащихся и учителей для участия в новой модели профильного обучения, предназначенной для 10–11-х классов.

Новая модель профильного обучения направлена на усиление академической роли школы на уровне полного среднего образования, а также на повышение эффективности подготовки учащихся к поступлению в высшие учебные заведения непосредственно в рамках школьного образовательного процесса.

Основная цель модели - предоставить школьникам возможность получить необходимые для поступления в вузы знания и навыки благодаря углубленной программе обучения в школе, без необходимости посещать дополнительные подготовительные курсы.

В рамках новой модели образовательный процесс будет организован более целенаправленно в соответствии с выбранным профилем обучения. Особое внимание будет уделяться развитию знаний и навыков учащихся по предметам, соответствующим выбранному ими направлению подготовки. Такой подход позволит школьникам более системно и эффективно готовиться к достижению своих образовательных целей и поступлению в вуз.

Принять участие в регистрации могут учащиеся 10-х и 11-х классов полных средних общеобразовательных школ, находящихся в ведении Бакинского городского управления образования.

Для повышения качества учебного процесса к реализации новой модели также привлекаются педагоги с передовым профессиональным опытом. При их отборе учитываются уровень профессиональной подготовки, результаты педагогической деятельности и другие критерии, влияющие на качество обучения.

Учащиеся и учителя, желающие принять участие в новой модели профильного обучения, могут подать заявку через электронную систему:

- Регистрация для учащихся

- Регистрация для учителей