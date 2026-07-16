Хакан Фидан призвал Россию и Украину не допустить эскалации в Черном море

Риск распространения российско-украинской войны на регион остается серьезной угрозой, безопасность Черного моря усиливает эту обеспокоенность.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в Киеве на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Он отметил, что нанесение ударов по рыболовецким судам и танкерам в Черном море является недопустимым: «Мы заявляем, что обе стороны должны проявлять осторожность в этом вопросе».

По словам министра, в настоящее время в дипломатических контактах между Россией и Украиной наблюдается застой, с другой стороны, атаки еще более усилились.

Фидан заявил, что Турция с первого дня войны оказывает Украине политическую и военную поддержку: «Как было заявлено на саммите НАТО, эта поддержка будет продолжена. Турция продолжает контакты с обеими странами. Мы продолжаем оказывать поддержку для скорейшего прекращения войны. В дальнейшем Турция продолжит оказывать дипломатическую поддержку для проведения переговоров между двумя странами».