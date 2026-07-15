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В Ханкенди рабочий погиб при попытке распилить найденный боеприпас

First News Media19:15 - Сегодня
В Ханкенди рабочий погиб при попытке распилить найденный боеприпас

В Ханкенди в здании, где проживали рабочие, в результате неосторожного обращения с боеприпасом произошли взрыв и начался пожар.

Как сообщает Oxu.Az, житель Абшеронского района Рашад Алиев (1983 г.р.), работавший на одной из строек в Ханкенди, обнаружил на строительной площадке боеприпас с пороховым зарядом. Он забрал находку и хранил её в комнате, где проживал.

Спустя некоторое время, собираясь вернуться домой в посёлок Шафаг Абшеронского района, мужчина решил забрать боеприпас с собой. Однако из-за крупных размеров он не помещался в сумку, и Рашад решил разделить его на части.

Для этого мужчина попытался распилить боеприпас болгаркой прямо в комнате. Во время резки произошло воспламенение пороха, после чего прогремел взрыв и начался пожар.

В результате происшествия тяжёлые ожоги получили сам мужчина и находившийся вместе с ним в комнате коллега Искендер Гусейнов.

Оба пострадавших были доставлены в больницу, однако спасти жизнь Гусейнова врачам не удалось - он скончался от полученных ожогов.

Сотрудники полиции задержали Рашада Алиева по подозрению в причастности к происшествию. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Суд признал Рашада Алиева виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к двум годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительном учреждении участкового типа.

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