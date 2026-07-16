Президент Ильхам Алиев принял делегацию компании John Deere - ФОТО

16 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента компании John Deere по странам СНГ и Центральной Азии, главного исполнительного директора ООО John Deere Walldorf International Чабу Лейко и вице-президента компании по СНГ Петра Заксена.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением была отмечена встреча главы нашего государства с Чабой Лейко в Баку в прошлом году.

Гости подчеркнули, что процессы развития, свидетелями которых они стали в нашей стране, произвели на них глубокое впечатление.

Коснувшись успешной деятельности компании John Deere в Азербайджане, Чаба Лейко выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с нашей страной.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан обладает огромным сельскохозяйственным потенциалом, отмечено, что в этой отрасли внедряются современные технологии. Была затронута проводимая на государственном уровне работа по развитию сельского хозяйства, отмечена важность новой Государственной программы, принятой в этой сфере.

В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с будущим сотрудничеством между Азербайджаном и John Deere, было отмечено наличие хороших возможностей для расширения связей по многим направлениям сельского хозяйства.

Компания John Deere была основана в 1837 году в США. Одна из ведущих мировых компаний в сфере производства сельскохозяйственной, строительной и лесозаготовительной техники – John Deere имеет заводы и офисы более чем в 30 странах мира.