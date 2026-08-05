Казахстан и Азербайджан завершили прокладку оптоволоконного кабеля по дну Каспия

Работы по прокладке оптоволоконного кабеля от Азербайджана до Казахстана по дну Каспийского моря, о старте которых было объявлено пять дней назад, завершились.

Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Казахстана.

Как отмечается в сообщении, "подводный кабель успешно достиг побережья Казахстана, что ознаменовало завершение наиболее сложной части проекта, реализуемого компаниями "Казахтелеком" и AzerTelecom International".

Глава министерства искусственного интеллекта и цифрового развития — вице-премьер Казахстана Жаслан Мадиев отметил, что "новый маршрут укрепит цифровую связанность Казахстана с мировыми сетями передачи данных и создаст основу для дальнейшего развития искусственного интеллекта, облачных технологий и современных центров обработки данных". "Последовательно развивая цифровую инфраструктуру, Казахстан укрепляет свои позиции как стратегический цифровой мост между Европой и Азией", — приводятся в сообщении слова Мадиева.

Далее будут проводиться работы по подключению кабеля к береговой инфраструктуре, осенью ожидается завершение строительства береговых объектов и начало тестирования системы. Совместная компания телеком-операторов двух стран — CaspiLink B.V. — будет отвечать за эксплуатацию инфраструктуры.

О начале прокладки линии в министерстве сообщали 31 июля, тогда судно вышло из порта Баку и приступило к строительству линии.

Источник: ТАСС