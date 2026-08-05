Пашинян обсудил с представителем США TRIPP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял старшего советника специального посланника США по вопросам миротворческих миссий Арье Лайтстоуна.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе правительства республики, в ходе встречи Пашинян упомянул о важной роли Соединенных Штатов Америки и, в частности, президента Дональда Трампа в деле установления мира между Арменией и Азербайджаном, отметив, что после 8 августа 2025 года в регионе сформировалась стабильная и положительная атмосфера. В то же время он подчеркнул важность продвижения достигнутых договоренностей и выразил удовлетворение их ходом.

В свою очередь, Лайтстоун передал Пашиняну поздравления от президента Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио по случаю переназначения на пост премьер-министра Республики Армения. Он выразил уверенность, что под руководством Пашиняна Армения продолжит шаги, направленные на последовательную реализацию своих приоритетов и укрепление демократии.

Собеседники обсудили вопросы реализации проекта TRIPP, выразив уверенность, что в результате решения технических вопросов в ближайшем будущем практические шаги в этом направлении станут еще более заметными.