В Баку произошел пожар в мечети - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В мечети Миртаги, расположенной на улице Самед бека Мехмандарова в посёлке Кехня Гюнешли Сураханского района Баку, произошёл пожар.

Как сообщает АПА, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь был потушен в короткие сроки.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

По факту проводится расследование.

22:10

В Баку произошел пожар в мечети.

Как передает Report, возгорание зафиксировано в мечети Миртаги, расположенной в поселке Говсан (Кёхня Гюнешли) столицы.

На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих служб.