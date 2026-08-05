В Баку произошел пожар в мечети - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
В мечети Миртаги, расположенной на улице Самед бека Мехмандарова в посёлке Кехня Гюнешли Сураханского района Баку, произошёл пожар.
Как сообщает АПА, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь был потушен в короткие сроки.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
По факту проводится расследование.
22:10
В Баку произошел пожар в мечети.
Как передает Report, возгорание зафиксировано в мечети Миртаги, расположенной в поселке Говсан (Кёхня Гюнешли) столицы.
На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих служб.
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