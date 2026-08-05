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В Баку произошел пожар в мечети - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:20 - 05 / 08 / 2026
В Баку произошел пожар в мечети - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В мечети Миртаги, расположенной на улице Самед бека Мехмандарова в посёлке Кехня Гюнешли Сураханского района Баку, произошёл пожар.

Как сообщает АПА, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь был потушен в короткие сроки.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

По факту проводится расследование.

22:10

В Баку произошел пожар в мечети.

Как передает Report, возгорание зафиксировано в мечети Миртаги, расположенной в поселке Говсан (Кёхня Гюнешли) столицы.

На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих служб.

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