Изменена схема движения автобуса № 24 в Баку

В связи с ремонтными работами, проводимыми на улице Тебриз в столице, в районе станции метро «Нариман Нариманов», изменена схема движения регулярного автобусного маршрута № 24.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Согласно информации, до завершения ремонтных работ конечной остановкой маршрута № 24 определена улица Ага Нейматуллы.

«Движение автобусов по маршруту в направлении посёлка Бакиханов организовано по улицам Ага Нейматуллы, Фатали хана Хойского и Ахмеда Раджабли, а далее - по существующей схеме», - отмечается в сообщении.