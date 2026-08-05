Конституционный суд Армении начал рассмотрение рамочного соглашения по проекту TRIPP
Конституционный суд Армении принял к производству дело о проверке соответствия Конституции рамочного соглашения по проекту TRIPP.
Как сообщает со ссылкой на армянские СМИ, заседание назначено на 15 сентября и пройдёт в письменном порядке. Докладчиком определён судья Эдгар Шатирян.
Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Армении и США: 1 июня в Вашингтоне подпись поставил госсекретарь США Марко Рубио, а 4 июня в Ереване — министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
Суду предстоит определить, соответствуют ли обязательства, закреплённые в соглашении, Основному закону страны.
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