Конституционный суд Армении начал рассмотрение рамочного соглашения по проекту TRIPP

Конституционный суд Армении принял к производству дело о проверке соответствия Конституции рамочного соглашения по проекту TRIPP.

Как сообщает со ссылкой на армянские СМИ, заседание назначено на 15 сентября и пройдёт в письменном порядке. Докладчиком определён судья Эдгар Шатирян.

Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Армении и США: 1 июня в Вашингтоне подпись поставил госсекретарь США Марко Рубио, а 4 июня в Ереване — министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Суду предстоит определить, соответствуют ли обязательства, закреплённые в соглашении, Основному закону страны.