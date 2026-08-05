Хикмет Гаджиев заявил об искажении его слов в публикации турецкого СМИ
Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что некоторые его высказывания были искажены в статье журналиста Йылмаза Бильгена из издания "Türkiye Gazetesi", опубликованной 5 августа 2026 года.
"У нас состоялась интересная встреча с представителями турецких СМИ, находящимися с визитом в Азербайджане. Однако я с сожалением должен отметить, что в материале, опубликованном 5 августа 2026 года журналистом Йылмазом Бильгеном из «Türkiye Gazetesi», некоторые заявления, приписанные мне, были представлены в искаженном виде. Ряд выражений, приведенных в этой статье как мои слова, не являются точными.
Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Азербайджанская Республика проводит независимую и принципиальную внешнюю политику, руководствуясь своими национальными интересами", - написал Х.Гаджиев.
Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə media nümayəndələri ilə maraqlı görüşümüz baş tutdu. Amma təəssüdlə qeyd edirəm ki, “Türkiye Gazetesi”nın jurnalisti Yılmaz Bilgen tərəfindən 5 avqust 2026-cı il tarixində dərc olunmuş reportajda mənə aid edilən bəzi fikirlər təhrif olunmuş… pic.twitter.com/SamK5Va9BJ — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) August 5, 2026