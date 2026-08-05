Хикмет Гаджиев заявил об искажении его слов в публикации турецкого СМИ

Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что некоторые его высказывания были искажены в статье журналиста Йылмаза Бильгена из издания "Türkiye Gazetesi", опубликованной 5 августа 2026 года.

"У нас состоялась интересная встреча с представителями турецких СМИ, находящимися с визитом в Азербайджане. Однако я с сожалением должен отметить, что в материале, опубликованном 5 августа 2026 года журналистом Йылмазом Бильгеном из «Türkiye Gazetesi», некоторые заявления, приписанные мне, были представлены в искаженном виде. Ряд выражений, приведенных в этой статье как мои слова, не являются точными.

Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Азербайджанская Республика проводит независимую и принципиальную внешнюю политику, руководствуясь своими национальными интересами", - написал Х.Гаджиев.