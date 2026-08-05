Лицо, сотрудничающее с Бакинской инициативной группой, под прицелом индийской разведки

Обращение к международным организациям председателя Сикхской федерации Канады, известного правозащитника Мониндера Сингха Буала, тесно сотрудничающего с Бакинской инициативной группой (БИГ), и представленные им официальные документы, а также факты прямых планов покушения на его жизнь и жизнь его семьи и транснациональные репрессии вызвали серьезные обсуждения на международном уровне.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Бакинской инициативной группе.

«Согласно докладу спецдокладчиков ООН, ввиду защиты им права сикхов на самоопределение на международных платформах Мониндер Сингх Буал с 2022 года получил от органов безопасности Канады четыре официальных «предупреждения об угрозе жизни». Последнее, четвертое официальное уведомление было направлено непосредственно в его дом 22 февраля 2026 года. В этих планах покушения, расцененных канадскими разведывательными органами как достаточно серьезные, впервые в качестве прямой мишени указан не только сам активист, но и его супруга и двое несовершеннолетних детей. Согласно докладу, эта попытка тайного покушения является наглядным примером стратегии индийского государства по физическому уничтожению диссидентов и правозащитников, сотрудничающих со специальными механизмами ООН, где бы они ни находились, и тот факт, что она произошла перед отъездом активиста в Женеву для участия в 61-й сессии Совета по правам человека ООН, не случайность.

В связи со сложившейся критической ситуацией 5 специальных докладчиков и экспертов ООН по правам человека, борьбе с терроризмом, свободе собраний и свободе вероисповедания направили правительству Канады официальное письмо с протестом и призывом. Официальные лица ООН назвали угрозу, с которой столкнулись Мониндер Сингх и его семья, непосредственной частью незаконных транснациональных репрессий, заказных убийств и мести, осуществляемых индийскими властями и разведывательными органами в зарубежных странах. В письме напоминается об убийстве другого сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара, получившего аналогичное предупреждение, которое было совершено в 2023 году на канадской земле секретными агентами Индии и организованными преступными группами. В нем выражена глубокая озабоченность в связи с отсутствием со стороны Канады постоянной бдительности в отношении государственного террора, осуществляемого официальным Дели на территории суверенных стран. Документы доказывают, что правительство Индии не ограничивается подавлением фундаментальных прав этнических и религиозных меньшинств внутри страны, но и пытается заставить замолчать сикхских активистов, проживающих и действующих в западных странах, прибегая к методам нелегального шпионажа, шантажа и террора.

После обнародования полного текста официального документа экспертов ООН он стал главной темой мировой прессы. Британская газета The Guardian, а также такие ведущие медиаструктуры, как канадские CBC News, Global News и британское The Independent, уделили этой теме широкое внимание, подвергнув резкой критике подрыв внутренними структурами индийской разведки безопасности суверенных государств, создание ими секретных сетей покушений и угроз против сикхских активистов в Европе и Северной Америке», — отмечается в сообщении.

Напомним, что аккаунты в социальных сетях и сайт Бакинской инициативной группы также регулярно подвергаются кибератакам индийского происхождения.