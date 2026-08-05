В Турции спустя 10 лет задержали участника попытки покушения на Эрдогана

Член организации FETÖ Буркай Каратепе, которого разыскивали в связи с участием в попытке покушения на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время попытки госпереворота 15 июля 2016 года, был задержан.

Каратепе задержали в городе Афьонкарахисар. После завершения необходимых процедур сотрудники отдела по борьбе с терроризмом доставили его в Муглу, сообщает TRT Haber.

После дачи показаний в прокуратуре суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.