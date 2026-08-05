В Азербайджане обсудили подготовку к двум чемпионатам мира ФИФА

Сегодня состоялось заседание Организационного комитета в связи с проведением в Азербайджане в 2027 году чемпионата мира по футболу среди мужчин до 20 лет.

Как сообщили в АФФА, с учетом того, что Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 27 июля 2026 года вопросы организации чемпионата мира и Фестиваля FIFA U-15 также были возложены на этот Организационный комитет, на заседании сначала были обсуждены текущее состояние подготовки к указанному мероприятию и предстоящие задачи.

Открывая заседание, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель Оргкомитета Самир Шарифов отметил, что чемпионат мира и Фестиваль FIFA U-15 пройдут в Азербайджане с 22 по 31 октября 2026 года. Поручение нашей стране проведения столь представительного и крупномасштабного международного спортивного мероприятия, которое состоится впервые в истории мирового футбола, является очередным проявлением высокого доверия, оказываемого Азербайджану. Это доверие - логический результат постоянного внимания и поддержки, оказываемых Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым развитию спорта, организации международных спортивных мероприятий на высоком уровне и укреплению позиций нашей страны на глобальной спортивной арене.

Дополнительно отмечалось, что в мероприятии ожидается участие более чем 175 стран, каждой с делегацией в составе 20 человек. Основная цель этого Молодежного соревнования, которое впервые пройдет под эгидой FIFA, заключается в обеспечении развития талантов на самом высоком международном уровне.

На заседании были обсуждены вопросы готовности спортивных объектов к соревнованиям, ход строительных и инфраструктурных работ, а также другие организационные вопросы в связи с чемпионатом мира и Фестивалем FIFA U-15.

Затем были рассмотрены вопросы подготовки к проведению в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане чемпионата мира FIFA среди мужчин до 20 лет. Отмечалось, что в чемпионате примут участие сборные 24 стран. В направлении определения городов, где будут организованы матчи открытия и финала, а также другие игры, продолжаются тесное сотрудничество и обсуждения с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана, FIFA и Футбольной федерацией Узбекистана.

На заседании были подробно обсуждены организационные вопросы, связанные с чемпионатом мира FIFA U-20.

В целях обеспечения своевременного и высококачественного выполнения задач, вытекающих из соответствующих распоряжений Президента Азербайджанской Республики, профильным государственным структурам были даны соответствующие поручения. Были определены конкретные задачи по усилению межведомственной координации и оперативному решению организационных вопросов в связи с обоими международными мероприятиями.