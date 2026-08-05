 В Азербайджане обсудили подготовку к двум чемпионатам мира ФИФА | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

В Азербайджане обсудили подготовку к двум чемпионатам мира ФИФА

First News Media23:00 - 05 / 08 / 2026
В Азербайджане обсудили подготовку к двум чемпионатам мира ФИФА

Сегодня состоялось заседание Организационного комитета в связи с проведением в Азербайджане в 2027 году чемпионата мира по футболу среди мужчин до 20 лет.

Как сообщили в АФФА, с учетом того, что Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 27 июля 2026 года вопросы организации чемпионата мира и Фестиваля FIFA U-15 также были возложены на этот Организационный комитет, на заседании сначала были обсуждены текущее состояние подготовки к указанному мероприятию и предстоящие задачи.

Открывая заседание, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель Оргкомитета Самир Шарифов отметил, что чемпионат мира и Фестиваль FIFA U-15 пройдут в Азербайджане с 22 по 31 октября 2026 года. Поручение нашей стране проведения столь представительного и крупномасштабного международного спортивного мероприятия, которое состоится впервые в истории мирового футбола, является очередным проявлением высокого доверия, оказываемого Азербайджану. Это доверие - логический результат постоянного внимания и поддержки, оказываемых Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым развитию спорта, организации международных спортивных мероприятий на высоком уровне и укреплению позиций нашей страны на глобальной спортивной арене.

Дополнительно отмечалось, что в мероприятии ожидается участие более чем 175 стран, каждой с делегацией в составе 20 человек. Основная цель этого Молодежного соревнования, которое впервые пройдет под эгидой FIFA, заключается в обеспечении развития талантов на самом высоком международном уровне.

На заседании были обсуждены вопросы готовности спортивных объектов к соревнованиям, ход строительных и инфраструктурных работ, а также другие организационные вопросы в связи с чемпионатом мира и Фестивалем FIFA U-15.

Затем были рассмотрены вопросы подготовки к проведению в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане чемпионата мира FIFA среди мужчин до 20 лет. Отмечалось, что в чемпионате примут участие сборные 24 стран. В направлении определения городов, где будут организованы матчи открытия и финала, а также другие игры, продолжаются тесное сотрудничество и обсуждения с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана, FIFA и Футбольной федерацией Узбекистана.

На заседании были подробно обсуждены организационные вопросы, связанные с чемпионатом мира FIFA U-20.

В целях обеспечения своевременного и высококачественного выполнения задач, вытекающих из соответствующих распоряжений Президента Азербайджанской Республики, профильным государственным структурам были даны соответствующие поручения. Были определены конкретные задачи по усилению межведомственной координации и оперативному решению организационных вопросов в связи с обоими международными мероприятиями.

Поделиться:
383

Актуально

Общество

В Баку и районах Азербайджана объявлен жёлтый уровень опасности

Общество

Интервал движения поездов в Бакинском метро сократят до 2 минут

Экономика

Казахстан и Азербайджан завершили прокладку оптоволоконного кабеля по дну ...

Общество

Изменена схема движения автобуса № 24 в Баку

Спорт

«Сабах» уступил «Орхусу» в первом матче квалификации Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане обсудили подготовку к двум чемпионатам мира ФИФА

Выборы президента УЕФА пройдут в Астане в 2027 году

Азербайджанские таэквондисты завоевали 22 медали в Батуми

Выбор редактора

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Новости для вас

Глава ФИФА заявил об отказе от проекта по продаже доли прав на Чемпионат мира

Старший советник Инфантино ушёл в отставку в знак протеста против новых планов ФИФА

КОНКАКАФ призвала оценить целесообразность пребывания Инфантино во главе ФИФА

УЕФА требует расследовать схему ФИФА по продаже прав на турниры

Последние новости

МИД Ирана: Полное открытие Ормузского пролива зависит от позиции США

Сегодня, 00:00

Интервал движения поездов в Бакинском метро сократят до 2 минут

05 / 08 / 2026, 23:40

В Армению транзитом через Азербайджан будут отправлены 14 вагонов с пшеницей

05 / 08 / 2026, 23:20

«Сабах» уступил «Орхусу» в первом матче квалификации Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

05 / 08 / 2026, 23:10

В Азербайджане обсудили подготовку к двум чемпионатам мира ФИФА

05 / 08 / 2026, 23:00

В Баку произошел пожар в мечети - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

05 / 08 / 2026, 22:20

Конституционный суд Армении начал рассмотрение рамочного соглашения по проекту TRIPP

05 / 08 / 2026, 22:00

Джиджи Хадид и Брэдли Купер тайно поженились в Нью-Йорке?

05 / 08 / 2026, 21:40

Выборы президента УЕФА пройдут в Астане в 2027 году

05 / 08 / 2026, 21:20

Трагедия в известном ТЦ Баку: сотрудник погиб, упав в шахту лифта

05 / 08 / 2026, 20:40

В Турции спустя 10 лет задержали участника попытки покушения на Эрдогана

05 / 08 / 2026, 20:20

Хикмет Гаджиев заявил об искажении его слов в публикации турецкого СМИ

05 / 08 / 2026, 20:00

Иран и Оман договорились о параметрах нового судоходного маршрута в Ормузском проливе

05 / 08 / 2026, 19:45

Азербайджанские таэквондисты завоевали 22 медали в Батуми

05 / 08 / 2026, 19:30

ООН прогнозирует нехватку еду для 50 млн человек в мире из-за Эль-Ниньо

05 / 08 / 2026, 19:15

Семья 35-летней женщины обвинила пластического хирурга в ее смерти: врач вину не признает

05 / 08 / 2026, 19:00

Госагентство автодорог: ремонтируются улицы и проспекты всех административных районов Баку

05 / 08 / 2026, 18:40

Суд в Украине избирает меру пресечения экс-послу в США Стефанишиной

05 / 08 / 2026, 18:25

Лицо, сотрудничающее с Бакинской инициативной группой, под прицелом индийской разведки

05 / 08 / 2026, 18:10

Пашинян обсудил с представителем США TRIPP

05 / 08 / 2026, 17:55
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57